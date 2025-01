Panorama.it - Il cinema racconta l’Olocausto: 10 film imperdibili da vedere stasera in tv e in streaming

Il 27 gennaio 1945 – esattamente 80 anni fa – i cancelli del campo di sterminio di Auschwitz furono abbattuti dall'esercito sovietico, liberando 9.000 prigionieri. Un momento storico che segnò simbolicamente la fine del genocidio perpetrato dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Per questo motivo, dal 2005 – in Italia già dal 2000 – questa data è stata designata dagli Stati membri delle Nazioni Unite come “Giornata della Memoria”. Una ricorrenza che invita il mondo intero a riflettere e a mantenere vivo il ricordo della Shoah: un lutto universale per l’umanità che non può e non deve essere dimenticato, non solo per chi ne portò le ferite sulla propria pelle, ma soprattutto per le generazioni future.Il passato torna a parlare attraverso le parole di chi visse l’orrore dei campi di concentramento, ma assume una forza ancora più dirompente grazie alle immagini.