Corrieretoscano.it - Il Bisonte Firenze, una sconfitta che fa male in casa con Cuneo

IlFirente – Honda Olivero2-3 (25-23, 18-25, 25-18, 16-25, 9-15)IL: Acciarri 4, Malual 21, Butigan 1, Leonardi (L), Battistoni 2, Giacomello 3, Nervini 6, Baijens 19, Lapini ne, Cagnin 4, Agrifoglio 2, Davyskiba 13. All. Bendandi.HONDA OLIVERO: Colombo ne, Martínez 12, Polder ne, Cecconello 9, Panetoni (L1), Dodson 16, Scialanca (L2) ne, Bjelica 15, Bakodimou 1, Signorile 2, Kozuch ne, Brambilla 2, Kapralova 21, Sánchez Savón ne. All. PintusARBITRI: Vagni – LucianiNOTE: durata set: 27’, 23’, 24’, 25’, 15’; muri punto: Il11,13; ace: Il3,3; spettatori: 919.al tie break che faper ilincon. Ilsi fa rimontare dal 2-1 e perde anche lo scontro direttolingo contro la Honda Olivero, inanellando il sesto ko consecutivo in campionato e anche la sestadi fila a Palazzo Wanny: il punto conquistato al tie break muove la classifica, portando le bisontine a + 2 sulla zona retrocessione, mae Perugia adesso sono davanti di una lunghezza e alle spalle rimangono solo Roma – da affrontare in trasferta nella prossima giornata – e Talmassons.