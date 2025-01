Lettera43.it - IA Sinner: com’è strano questo tennis nell’epoca del cyber-pathos

Il computer con le scarpe da. Guarda un po’ quali strani cortocircuiti può innescare la mente, durante la visione di un grande evento sportivo qual è la finale degli Australian Open. Il numero uno del mondo contro il numero due del mondo, Jannikcontro Alexander Zverev (uno che ha fatto discutere per amori tossici e maltrattamenti, ma questa è un’altra storia), il massimo che ilmondiale possa offrire inmomento. E mentre assisti al match, la memoria va a ripescare un vecchio film del 1969 prodotto da Walt Disney il cui protagonista è un ragazzo che diventa agonista infallibile dopo essere stato colpito da una scarica elettrica. E certo, nel film si tratta di primeggiare in gare a quiz mentre qui si parla divero, non soltanto di calzature. Ma in qualche modo c’è in comune l’idea dell’intelligenza che prende una piega post-umana e processa in modo imperturbato situazioni e condizioni contestuali.