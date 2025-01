Pronosticipremium.com - Hermoso alla porta, la Roma cerca il sostituto: Marmol prende quota

Reduce dvittoria per 2-1 con l’Udinese, laè partita come meglio non poteva. I giallorossi hanno finalmente sfatato il tabù trasferta grazie ad un secondo tempo perfetto, nel quale la squadra è stata abile a rimontare il risultato. Il focus si sposta ora sull’Europa League, impegno da onorare e nel quale è necessario strappare il pass per i playoff. I capitolini non avranno modo di riposare e dovranno subito pensare al match con l’Eintracht Francoforte, in programma giovedì 30 gennaio alle 21:00 allo stadio Olimpico. Una gara da dentro o fuori, da vincere a tutti i costi.Dietro le quinte, però, la dirigenza sarebbe al lavoro per quanto concerne il calciomercato invernale, da concludere in bellezza. Il direttore tecnico Florent Ghisolfi desidererebbe regalareLupa gli ultimi innesti di spessore, che diano da subito una manocausa.