Superguidatv.it - Grande Fratello, Jessica Morlacchi e l’accusa contro Luca Calvani

è tornata all’attacco di, in un nuovo sfogo registrato al. Dopo il suo ripescaggio nel gioco, la cantante ha indicato l’attore come il nemico giurato, che l’avrebbe profondamente delusa. Nello sfogarsi con i coinquilini nella Casa del reality, ha anche rivelato degli scottanti dettagli sull’intimità condivisa con l’attore.e il conto in sospeso conhanno un conto lasciato in sospeso tra loro, al. O almeno questo è quanto lascerebbe intendere la cantante ed ex leader dei Gazosa in uno sfogo che ha registrato nella Casa di Cinecittà, sul conto dell’attore competitor nel gioco, in uno sfogo condiviso con Pamela Petrarolo.Tornata a parlare all’amica coinquilina nella Casa, l’ex voce dei Gazosa ha raccontato dei particolari intimi inediti sulla complicità condivisa con l’attore prima del suo ritiro dal gioco, lasciando senza parole l’ex Non é la Rai.