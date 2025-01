Bergamonews.it - Giorno della Memoria, Carnevali: “L’indifferente è complice dei misfatti peggiori”

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Bergamo celebra ile lo fa con una serie di iniziative che si fondano sui principitestimonianza e dell’importanza del non dimenticare. A ottant’anni dalin cui le truppe sovietiche liberavano il campo di concentramento di Auschwitz, anche la città sceglie di raccogliere un’eredità importante e farla propria, e lo fa non solo con i gesti di rito, come la deposizione delle corone d’alloro alle lapidi dei Caduti e di un mazzo di fiori alla lapide dedicata alle ceneri dei deportati nei lager, ma anche con la posadecima pietra d’inciampo. A rappresentare tutta la comunità del capoluogo la sindaca Elena, capofila delle istituzioni, cittadine e non solo, che, sotto una pioggia battente, hanno celebrato la ricorrenza, istituita per legge 25 anni fa in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti.