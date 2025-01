Ilfattoquotidiano.it - Fabio Fazio inciampa e rischia di cadere nella botola di Che Tempo Che Fa, ma un tecnico lo salva: “Questa settimana qualcuno me l’ha tirata” – IL VIDEO

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Mi sonoto per miracolo”.è impallidito ieri sera a “CheChe Fa” perché un fuori programma lo avrebbe sicuramente messo ko per un bel po’ di. Al termine dell’esibizione del super ospite Claudio Baglioni,ha raggiunto l’artista, ma proprio in quel momento si stava aprendo ladello show che avrebbe poi fatto affiorare il celebre bancone-acquario con le sedie.però non si è accorto che era a distanza troppo ravvicinata dal buco e stavando dentro, quando unmolto sveglio in modo provvidenziale lo ha spinto lateralmente, evitando così la sciagura. Poi il conduttore ha minimizzato l’accaduto e tra gli applausi. Naturalmente ilè diventato virale ed è stato setacciato dal Var dei numerosi follower del programma del Nove.Durante l’intervista con Baglioni,poi è tornato sull’incidente, ringraziando nuovamente il provvidenziale atto deldi studio.