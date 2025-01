È stata l’ultima volta con la Juve | lo cedono subito

Leggi su Sportface.it

Lantus è pronta a dire addio ad un suo calciatore! Cristiano Giuntoli lo può cedere, ècon i bianconeriCristiano Giuntoli è pronto a mettere sul mercato uno dei giocatori della rosa di Thiago Motta che fin qui non hanno trovato tanto spazio con il tecnico ex Bologna. Probabile che la sua avventura in bianconero stia per terminare, approfittando delsettimana di mercato per piazzare il colpo.Da quando la squadra è passata all’italo-brasiliano uno dei talenti più importanti presente in rosa ha avuto sempre meno spazio, anche quando il tecnico era a corto di alternative. Questo la dice lunga sulla sua posizione all’interno della squadra. Un po’ come è successo con Danilo che alla fine ha deciso di togliere il disturbo con sei mesi d’anticipo. Lo stesso potrebbe accadere a quest’altro oggetto misterioso con Thiago Motta, nonostante le convocazioni in Nazionale e l’essere uno dei giovani più promettenti sulla scena italiana.