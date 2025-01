Ilfattoquotidiano.it - Danilo, addio e veleno: “Ho difeso i valori della Juventus con le unghie e coi denti. Non posso far parte di questo progetto”. E poi cita Agnelli

ha detto ufficialmentealla. Oltre 200 presenze in 5 anni e mezzo, la fascia da capitano e 4 trofei vinti: scudetto, Supercoppa e due Coppa Italia. La storia d’amore tra il terzino brasiliano – che farà ritorno in patria, al Flamengo – e il mondo bianconero si è bruscamente interrotta con l’arrivo prima di Cristiano Giuntoli in società e poi di Thiago Motta in panchina, che non fanno prigionieri, che si tratti del bomber Vlahovic o del capitano. Nella nuova Juvenon ha più trovato spazio, fino alla rottura definitiva. E il brasiliano ha voluto salutare i tifosi bianconeri con una lunghissima lettera e un video sui social, in cui ha dichiarato ovviamente il suo amore alla Juve ma non sono mancantie stoccate, rivolte implimente proprio al tecnico e ai nuovi vertici del club.