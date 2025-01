Ilrestodelcarlino.it - CMF by Nothing Buds: auricolari HD pratici, potenti e perfetti per l'uso quotidiano

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

I CMF bysono gliwirelessper chi cerca prestazioni audio di alta qualità, design elegante e funzionalità avanzate a un prezzo accessibile. Dotati di 42 dB di cancellazione attiva del rumore (ANC), modalità trasparenza e tecnologia Ultra Bass 2.0, offrono un’esperienza di ascolto immersiva e personalizzata. Ora li puoi acquistare su Amazon a soli 29,00 euro, con uno sconto del 17%, sono un’offerta a tempo limitato da non perdere. Acquistale in sconto su Amazon CMF by: suono premium e ANC a soli 29,00€ Grazie alla tecnologia Ultra Bass 2.0 e all’audio HD ottimizzato da DIRAC, le CMFgarantiscono un suono ricco, bilanciato e dettagliato, perfetto per musica, podcast e chiamate. Che tu stia ascoltando i tuoi brani preferiti o partecipando a una riunione, l’audio risulterà sempre chiaro e coinvolgente.