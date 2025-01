Cultweb.it - Chi ha scattato davvero la foto della Napalm Girl? Un documentario al Sundance prova a fare chiarezza

L’immagine”, simbolo degli orroriguerra in Vietnam, potrebbe non essere stata scattata da Nick Ut,grafo dell’Associated Press premiato con il Pulitzer, ma da ungrafo freelance vietnamita, Nguy?n Thành Nghe. È questa la controversa tesi delThe Stringer, diretto da Bao Nguyen e presentato alFilm Festival. La, ufficialmente intitolata The Terror of War, scattata l’8 giugno 1972, ritrae Phan Thi Kim Phuc, una bambina di 9 anni che fugge da un attacco al, ed è diventata un simbolo mondiale contro la guerra.Secondo il, l’immagine fu inizialmente consegnata all’AP da Nghe per 20 dollari, ma il credito venne successivamente attribuito a Nick Ut su ordine di Horst Faas. Robinson, l’editor che operò il cambio, dichiara che il peso di questa decisione lo ha tormentato per decenni.