Caro bollette dell’acqua, mille nomi nella petizione, anche l’ex sindaco

Pesaro, 27 gennaio 2025 – “C’è un po’ di confusione per mancanza di conoscenza dei meccanismi e di cosa incide sulle tariffe, ma ho ritenuto di dover firmare lacontro ilperché il problema comunque va posto”. Davanti ai banchi del centrodestra per la raccolta di firme contro i rincari sull’acqua, non c’è un cittadino qualsiasi, ma Giorgio Tornati, exdella città, senatore con il Pci e soprattutto ex direttore proprio dell’Aato e cioè l’organismo che detta le tariffe. “Il nostro problema – continua Tornati – è che noi prendiamo l’acqua dal Metauro che è fortemente argillosa e quindi ha dei costi di trattamento molto elevati. E poi c’èun altro punto di osservazione e cioè quello della remunerazione del capitale, ovvero la resa dei soldi che sono stati investiti.