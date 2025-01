Lanazione.it - Bufera d’acqua, esondano i canali. Vasto allagamento nel borgo

Leggi su Lanazione.it

Pessimo risveglio, ieri mattina, per gli abitanti di San Terenzo. Le forti piogge che si sono abbattute all’alba sul golfo, hanno gonfiato oltremisura iche attraversano ilche, impossibilitati a scaricare a mare l’acqua della collina a causa della burrasca, sono esondati allagando il lungomare. Diverse le attività commerciali situate nei pressi di piazza Brusacà che hanno dovuto fare i conti con gli allagamenti. Una situazione delicata che è tornata alla normalità in tarda mattinata, grazie all’intervento di una squadra di operai del Comune di Lerici e di una ditta che è intervenuta per liberare idal materiale. Proprio in questi giorni l’amministrazione comunale sta lavorando alla manutenzione deiche attraversano ildi San Terenzo: in occasione della pulizia del Lizzarella, è stato rimossa persino la radice di un grosso albero che ostruiva il regolare deflusso delle acque.