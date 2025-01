Newsagent.it - Blur: il make up alternativo ai filtri di Meta

Leggi su Newsagent.it

Di recenteha eliminato idi bellezza dai suoi social, e questo ha portato alla nascita di una nuova tendenza in fatto diup che punta a riprodurre anche nella vita reale la perfezione garantita dal mondo digitale.Cos’è il truccoringViso levigato e ringiovanito, imperfezioni sparite, pori e rughe nascosti, autostima risollevata: sono questi gli obiettivi delring-up (o trucco), uno stile diup che punta a riprodurre gli “effetti speciali” dei social e a garantire un aspetto dalla perfezione irreale anche fuori dal web. Per riuscirci prescrive l’utilizzo di prodotti ad hoc pensati per minimizzare l’aspetto di pori dilatati, linee sottili e imperfezioni, donando un effetto soft-focus alla pelle.Un rimedio contro la “skin dismorfia”?Ilring-up è una conseguenza della cosiddetta skin dismorfia (o Snapchat dysmorphia o Zoom dysmorphia), cioè dell’abitudine di vedersi la pelle liscia, priva di pori e qualsivoglia texture o imperfezione, determinata dall’abuso deiche portano a dimenticarsi il reale aspetto del proprio viso e a desiderare una perfezione irreale, eterea e irraggiungibile.