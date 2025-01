Ilgiorno.it - Bergamo: sbatte un medico contro il muro e lancia sedia a rotelle contro un radiologo

, 27 gennaio 2025 – Paura alla clinica Humanitas Gavazzeni didove nella notte tra venerdì e sabato un uomo di 36 anni di nazionalità marocchina (in Italia irregolarmente ma con domicilio a Mapello) ha seminato il panico. L’uomo è arrivato al pronto soccorso dell’ospedale bergamasco alle 2.30 del 25 gennaio, dichiarando di essere stato malmenato e rapinato. L’attacco Gli operatori sanitari, tenendo conto che aveva un vistoso segno sul viso, gli hanno detto che avrebbe dovuto fare una lastra per stabilire se ci fossero delle lesioni, ma che avrebbe dovuto aspettare un po’. Ma l’uomo ha dato in escandescenze. Prima ha sbattuto unile poi hato unaun. L’uomo finitola parete ha dovuto ricorrere alle cure dei colleghi, con una prognosi di tre giorni.