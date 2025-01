Screenworld.it - Alien: Pianeta Terra, il nostro mondo è sotto assedio nel nuovo trailer italiano della serie tv

Gli incubi più perturbanti sono destinati a tornare ad angosciarci e, generazione dopo generazione, a non essere mai epurati del tutto non solo dalinconscio! Ebbene sì, il teasertv sul terrificante Xenomorfo rilasciata durante una partitaAFC Champions League ci ricorda che l’o più terrificante mai apparso sugli schermi cinematografici sbucherà questa volta dai nostri sipari streaming. La creatura ideata dal visionario artista svizzero H.R Giger e diretta per la prima volta nel 1979 da Ridley Scott, questa volta verrà raccontata attraverso unatv prodotta da FX e intitolata. Il teaserraffigurante l’enorme navicella schiantarsi sullacomincia a smuovere un dimenante hype tra gli appassionati di horror fantascientifico.