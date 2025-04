Alex Marquez rompe il ghiaccio a Jerez terzo Bagnaia

JEREZ DE LA FRONTERA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Approfittando della clamorosa caduta del fratello, Alex Marquez, in sella alla Ducati del Team Gresini, vince a sorpresa il Gran Premio di Spagna, conquistando così il suo primo successo nella classe regina. Inoltre, Alex lascia Jerez da leader del campionato con un solo punto di vantaggio su Marc.Sul circuito Angel Nieto, brilla anche il francese Fabio Quartararo (Yamaha), secondo al traguardo dopo la partenza dalla pole; terzo, invece, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo). Maverick Vinales (Ktm Tech3) e Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina) si piazzano rispettivamente quarto e quinto.Nell'ordine, completano la top ten Brad Binder (Ktm), Pedro Acosta (Ktm), Ai Ogura (Aprilia Trackhouse), Enea Bastianini (Ktm Tech3) e Luca Marini (Honda). E' scivolato, invece, Marc Marquez (Ducati Lenovo) alla curva sette durante il terzo giro.

