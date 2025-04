Firenze scuole gratuite di grafica e acconciatura | doppia opportunità per ragazzi

Firenze, 27 aprile 2025 – Sono in programma nei mesi di maggio e giugno tre open day presso la sede di Formatica Scarl, in via Santo Stefano in Pane 23D a Firenze, dedicati alle scuole triennali IeFP “Figo 6” e “Ossa5”. Oltre all’offerta ministeriale del triennale di grafica e Multimedia FIGO6, ormai alla sua sesta edizione, sul territorio fiorentino arriva infatti anche OSSA5, la scuola professionale di acconciatura. Un grande successo sul territorio pratese, ma che alla sua quinta edizione l’Agenzia formativa Formatica ha deciso di trasferire a Firenze con conferma di finanziamento della Regione Toscana. doppia opportunità quindi, per i ragazzi dai 14 ai 18 anni (non compiuti) di scegliere una formazione alternativa, pratica, più breve dell’offerta superiore tradizionale e con forte spinta all’ingresso nel mondo del lavoro grazie, anche, alla qualifica professionale 3EQF e alle 800 ore di stage in aziende del settore e del territorio. Lanazione.it - Firenze, scuole gratuite di grafica e acconciatura: doppia opportunità per ragazzi Leggi su Lanazione.it , 27 aprile 2025 – Sono in programma nei mesi di maggio e giugno tre open day presso la sede di Formatica Scarl, in via Santo Stefano in Pane 23D a, dedicati alletriennali IeFP “Figo 6” e “Ossa5”. Oltre all’offerta ministeriale del triennale die Multimedia FIGO6, ormai alla sua sesta edizione, sul territorio fiorentino arriva infatti anche OSSA5, la scuola professionale di. Un grande successo sul territorio pratese, ma che alla sua quinta edizione l’Agenzia formativa Formatica ha deciso di trasferire acon conferma di finanziamento della Regione Toscana.quindi, per idai 14 ai 18 anni (non compiuti) di scegliere una formazione alternativa, pratica, più breve dell’offerta superiore tradizionale e con forte spinta all’ingresso nel mondo del lavoro grazie, anche, alla qualifica professionale 3EQF e alle 800 ore di stage in aziende del settore e del territorio.

