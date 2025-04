Spunta un video inedito di Papa Francesco dedicato ai giovani

Papa Francesco rivolge ai giovani in un video registrato l'8 gennaio da un suo amico sacerdote, don Luca, ospite a Casa Santa Marta. Nel video - poi pubblicato dal giornale Impronte.eu e rilanciato subito da altre testate -, il Pontefice appare in abiti informali e rimarca l'importanza dell'ascolto ma anche delle radici. L'importanza delle radici "Guardate bene la gente, la gente non ascolta. Alla metà di una spiegazione, risponde. E questo non aiuta alla pace. Ascoltate, ascoltate tanto", sottolinea Francesco. "E non dimenticate dei nonni. Agi.it - Spunta un video inedito di Papa Francesco, dedicato ai giovani Leggi su Agi.it AGI - "Cari ragazzi e ragazze, una delle cose molto importanti nella vita è ascoltare, imparare ad ascoltare. Quando una persona ti parla, aspettare che finisca per capirla bene e, poi, se me la sento, dire qualcosa. Ma è importante l'ascoltare". È l'invito cherivolge aiin unregistrato l'8 gennaio da un suo amico sacerdote, don Luca, ospite a Casa Santa Marta. Nel- poi pubblicato dal giornale Impronte.eu e rilanciato subito da altre testate -, il Pontefice appare in abiti informali e rimarca l'importanza dell'ascolto ma anche delle radici. L'importanza delle radici "Guardate bene la gente, la gente non ascolta. Alla metà di una spiegazione, risponde. E questo non aiuta alla pace. Ascoltate, ascoltate tanto", sottolinea. "E non dimenticate dei nonni.

