MotoGP a Jerez prima vittoria in carriera di Alex Marquez

prima vittoria in MotoGP per Alex Marquez, che trionfa a Jerez, quinto appuntamento del motomondiale e torna in testa alla classifica generale piloti. Ora lo spagnolo del Team Gresini ha 1 punto di vantaggio su suo fratello Marc, scivolato nel corso del terzo giro e 12° al traguardo con la moto danneggiata. Sul podio anche Quartararo e Pecco Bagnaia (che si porta a -20 dal leader del mondiale). 4° Vinales, seguito da Di Giannantonio e Binder. Out Aldeguer, Morbidelli, Mir, Miller e Chantra. Gara in salita per Marc Marquez superato da Bagnaia in curva 2 alla partenza dietro il leader Quartararo che conserva la leadership. Marquez alle spalle di Pecco Bagnaia al terzo giro scivola ed è penultimo. Alex Marquez passa Bagnaia e si prende la 2^ posizione. Quartararo continua a spingere. Leggi su Ildenaro.it Roma, 27 apr. (askanews) –inper, che trionfa a, quinto appuntamento del motomondiale e torna in testa alla classifica generale piloti. Ora lo spagnolo del Team Gresini ha 1 punto di vantaggio su suo fratello Marc, scivolato nel corso del terzo giro e 12° al traguardo con la moto danneggiata. Sul podio anche Quartararo e Pecco Bagnaia (che si porta a -20 dal leader del mondiale). 4° Vinales, seguito da Di Giannantonio e Binder. Out Aldeguer, Morbidelli, Mir, Miller e Chantra. Gara in salita per Marcsuperato da Bagnaia in curva 2 alla partenza dietro il leader Quartararo che conserva la leadership.alle spalle di Pecco Bagnaia al terzo giro scivola ed è penultimo.passa Bagnaia e si prende la 2^ posizione. Quartararo continua a spingere.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

MotoGP Jerez 2025: prima vittoria di Alex Marquez. Marc cade, Bagnaia è terzo. La classifica del mondiale - Jerez de la Frontera 27 aprile 2025 - Non poteva chiedere una prima vittoria in MotoGP migliore di questa. Alex Marquez sbaglia nel primo giro, poi si rimette in carena e passa prima Bagnaia, poi Quartararo per vincere il GP di Spagna, mentre il fratello cade e gli cede anche il primato in classifica. È stata una gara semplicemente perfetta per gestione e ritmo quella del pilota spagnolo del team Gresini a Jerez. 🔗sport.quotidiano.net

MotoGP Jerez 2025: prima vittoria di Alex Marquez. Marc cade, Bagnaia è terzo - Jerez de la Frontera 27 aprile 2025 - Non poteva chiedere una prima vittoria in MotoGP migliore di questa. Alex Marquez sbaglia nel primo giro, poi si rimette in carena e passa prima Bagnaia, poi Quartararo per vincere il GP di Spagna, mentre il fratello cade e gli cede anche il primato in classifica. È stata una gara semplicemente perfetta per gestione e ritmo quella del pilota spagnolo del team Gresini a Jerez. 🔗sport.quotidiano.net

MotoGP, Quartararo torna a ruggire con una rediviva Yamaha ed è in pole a Jerez! Bagnaia in prima fila - Fabio Quartararo mette un freno al monopolio totalizzante della Ducati e conquista una straordinaria pole-position nelle qualifiche del GP di Spagna 2025 di MotoGP. Il francese si è esaltato con una Yamaha in decisa e costante crescita, firmando il record della pista del circuito di Jerez de la Frontera in 1’35?610. Il transalpino conferma di possedere una classe cristallina, e d’altronde stiamo parlando di un pilota che vinse il Mondiale nel 2021. 🔗oasport.it

Cosa riportano altre fonti

MotoGP Jerez 2025: prima vittoria di Alex Marquez. Marc cade, Bagnaia è terzo; Alex Marquez vince a Jerez: prima vittoria in MotoGp e testa del Mondiale. Marc scivola, Bagnaia 3°; FINALE Jerez, prima vittoria per Alex Marquez. Poi Quartararo e Bagnaia. Cade Marc, 12°; MotoGP | Finalmente Alex Marquez: prima vittoria a Jerez. Marc cade, Quartararo 2°. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

MotoGP, a Jerez prima vittoria in carriera di Alex Marquez - Roma, 27 apr. (askanews) – Prima vittoria in MotoGP per Alex Marquez, che trionfa a Jerez, quinto appuntamento del motomondiale e torna in testa alla classifica generale piloti. Ora lo spagnolo del Te ... 🔗askanews.it

MotoGP Jerez: Alex Marquez vince ed è il nuovo leader. Bagnaia sul podio, Marc Marquez cade - Il centauro del team Gresini ha conquistato la sua prima vittoria in carriera in MotoGP. Quartararo chiude in seconda posizione ... 🔗msn.com

MotoGP | GP Jerez, Alex Marquez conquista la prima vittoria in Top Class: gli highlights [VIDEO] - Il sogno di Alex Marquez si è avverato. Il pilota del team Gresini Racing, oggi ha conquistato la prima vittoria in MotoGP davanti al suo pubblico di Jerez de La Frontera. A completare il podio, un br ... 🔗motograndprix.motorionline.com