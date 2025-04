Il riscatto del sinistro conviene sempre? Chi può richiederlo e come

La legge Bersani ha modificato il Codice delle assicurazioni private introducendo la procedura di risarcimento diretto. In caso di incidente tra due veicoli, il danneggiato può chiedere l'indennizzo direttamente alla propria compagnia assicurativa, senza doversi rivolgere a quella del responsabile. Il decreto Bersani del 2006 ha introdotto il sistema di risarcimento diretto nell'ambito dell'RC Auto. L'obiettivo è stato quello di semplificare e velocizzare la gestione dei sinistri stradali, riducendo i tempi e le complicazioni legali. Grazie a questo sistema, le assicurazioni dei veicoli coinvolti si accordano per rimborsare direttamente i propri assicurati, evitando lunghe procedure per stabilire le responsabilità.

