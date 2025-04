Rebecca Jewel Manenti incinta | ad annunciare la gravidanza la sorella Jacqueline Luna Di Giacomo

Jacqueline Luna Di Giacomo, anche Rebecca Jewel Manenti, prima figlia di Heather Parisi, è incinta. Ad annunciarlo proprio la sorella, diventata da qualche mese mamma di Enea, in un dolce post pubblicato su Instagram. “La prima Pasqua con. Sole – scrive Di Giacomo nella caption che accompanga il video, la cui colonna musicale è, ovviamente, una canzone di Ultimo – mia sorella diventa mamma, io divento zia, Enea diventa cuginetto grande. La vita è bella bella bella bella davvero!!!!!!”.Rebecca Jewel Manenti, classe 1994, è la primogenita di Heather Parisi e dell’ex marito Giorgio Manenti, da cui ha divorziato nel 1999; nel 2000 è invece nata Jacqueline Luna Di Giacomo, avuta dalla showgirl italo americana con Giovanni Di Giacomo; entrambe le sorelle, molto legate, avrebbero un rapporto molto complicato con la madre, che oggi vive a Hong Kong con il marito Umberto Maria Anzolin e i figli Dylan Maria ed Elizabeth Jaden. Gravidanzaonline.it - Rebecca Jewel Manenti incinta: ad annunciare la gravidanza la sorella, Jacqueline Luna Di Giacomo Leggi su Gravidanzaonline.it DopoDi, anche, prima figlia di Heather Parisi, è. Ad annunciarlo proprio la, diventata da qualche mese mamma di Enea, in un dolce post pubblicato su Instagram. “La prima Pasqua con. Sole – scrive Dinella caption che accompanga il video, la cui colonna musicale è, ovviamente, una canzone di Ultimo – miadiventa mamma, io divento zia, Enea diventa cuginetto grande. La vita è bella bella bella bella davvero!!!!!!”., classe 1994, è la primogenita di Heather Parisi e dell’ex marito Giorgio, da cui ha divorziato nel 1999; nel 2000 è invece nataDi, avuta dalla showgirl italo americana con Giovanni Di; entrambe le sorelle, molto legate, avrebbero un rapporto molto complicato con la madre, che oggi vive a Hong Kong con il marito Umberto Maria Anzolin e i figli Dylan Maria ed Elizabeth Jaden.

Se ne parla anche su altri siti

Rebecca Jewel Manenti incinta: ad annunciare la gravidanza la sorella, Jacqueline Luna Di Giacomo - Dopo Jacqueline Luna Di Giacomo, anche Rebecca Jewel Manenti, prima figlia di Heather Parisi, è incinta. Ad annunciarlo proprio la sorella, diventata da qualche mese mamma di Enea, in un dolce post pubblicato su Instagram. “La prima Pasqua con… Sole – scrive Di Giacomo nella caption che accompanga il video, la cui colonna musicale è, ovviamente, una canzone di Ultimo – mia sorella diventa mamma, io divento zia, Enea diventa cuginetto grande. 🔗gravidanzaonline.it

Rebecca Jewel Manenti incinta: ad annunciare la gravidanza la sorella, Jacqueline Luna Di Giacomo - Dopo Jacqueline Luna Di Giacomo, anche Rebecca Jewel Manenti, prima figlia di Heather Parisi, è incinta. Ad annunciarlo proprio la sorella, diventata da qualche mese mamma di Enea, in un dolce post pubblicato su Instagram. “La prima Pasqua con… Sole – scrive Di Giacomo nella caption che accompanga il video, la cui colonna musicale è, ovviamente, una canzone di Ultimo – mia sorella diventa mamma, io divento zia, Enea diventa cuginetto grande. 🔗gravidanzaonline.it

Heather Parisi, la figlia Rebecca Jewel incinta: l’annuncio della sorella Jacqueline Luna - Grande gioia per Jacqueline Luna Di Giacomo che, a pochi mesi dalla nascita del suo Enea, diventerà zia. La figlia minore di Heather Parisi, con la quale non ha un rapporto da diversi anni, ha rivelato che sua sorella più grande – Rebecca Jewel Manenti – è in attesa del suo primo figlio. E, come vediamo dalle foto pubblicate sul profilo Instagram della compagna di Ultimo, il pancione è già ben evidente. 🔗dilei.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Rebecca Jewel, figlia maggiore di Heather Parisi, è incinta: l’annuncio social della sorella Jacqueline Luna; Rebecca Jewel è incinta, secondo nipote per Heather Parisi (da anni lontana dalle figlie); Heather Parisi nonna bis, la figlia Rebecca Jewel Manenti è incinta: l’annuncio della sorella Jacqueline Luna; Heather Parisi, la figlia Rebecca Jewel incinta: l’annuncio della sorella Jacqueline Luna. 🔗Ne parlano su altre fonti

Heather Parisi diventa nonna bis, Rebecca Jewel Manenti è incinta del suo primo figlio - Heather Parisi diventerà nonna per la seconda volta. La primogenita Rebecca Jewel Manenti è infatti incinta del suo primo figlio. A darne la notizia è stata la sorella Jacqueline Luna Di Giacomo, seco ... 🔗msn.com

Heather Parisi nonna bis, la figlia Rebecca Jewel Manenti è incinta: l’annuncio della sorella Jacqueline Luna Di Giacomo - Una Pasqua speciale quella di Jacqueline Luna Di Giacomo che ha annunciato l'arrivo della piccola Sole, la sua prima nipotina. La sorella Rebecca ... 🔗msn.com

Rebecca Jewel Manenti incinta: ad annunciare la gravidanza la sorella, Jacqueline Luna Di Giacomo - La sorella maggiore di Jacqueline Luna Di Giacomo aspetta il primo figlio; ad annunciare la gravidanza proprio la compagna di Ultimo, da poco mamma di Enea. 🔗gravidanzaonline.it