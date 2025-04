David Henrie e la nascita della figlia dopo la benedizione del Papa e tre aborti spontanei

Papa Francesco con affetto, arriva una toccante testimonianza da parte dell’attore americano David Henrie, noto per il suo ruolo di Justin Russo nella serie Disney I maghi di Waverly e nel reboot I Maghi di Waverly – Ritorno a Waverly Place.Henrie ha voluto condividere un ricordo molto personale che lega lui, la moglie e Papa Francesco, una storia che ha avuto un significato profondo nella loro vita familiare.La nascita della loro bambina arcobaleno dopo tre aborti spontaneiL’attore ha raccontato che dopo tre dolorosi aborti spontanei, lui e la moglie si sono recati da Papa Francesco per chiedere una benedizione speciale.Ci prese le mani, le tenne unite, recitò una benedizione speciale, poi alzò lo sguardo e mi disse di non preoccuparmi, che sarebbe arrivato un bambino. Gravidanzaonline.it - David Henrie e la nascita della figlia dopo la benedizione del Papa, e tre aborti spontanei Leggi su Gravidanzaonline.it Mentre i fedeli di tutto il mondo ricordanoFrancesco con affetto, arriva una toccante testimonianza da parte dell’attore americano, noto per il suo ruolo di Justin Russo nella serie Disney I maghi di Waverly e nel reboot I Maghi di Waverly – Ritorno a Waverly Place.ha voluto condividere un ricordo molto personale che lega lui, la moglie eFrancesco, una storia che ha avuto un significato profondo nella loro vita familiare.Laloro bambina arcobalenotreL’attore ha raccontato chetre dolorosi, lui e la moglie si sono recati daFrancesco per chiedere unaspeciale.Ci prese le mani, le tenne unite, recitò unaspeciale, poi alzò lo sguardo e mi disse di non preoccuparmi, che sarebbe arrivato un bambino.

David Henrie e la nascita della figlia dopo la benedizione del Papa, e tre aborti spontanei - Mentre i fedeli di tutto il mondo ricordano Papa Francesco con affetto, arriva una toccante testimonianza da parte dell’attore americano David Henrie, noto per il suo ruolo di Justin Russo nella serie Disney I maghi di Waverly e nel reboot I Maghi di Waverly – Ritorno a Waverly Place. Henrie ha voluto condividere un ricordo molto personale che lega lui, la moglie e Papa Francesco, una storia che ha avuto un significato profondo nella loro vita familiare. 🔗gravidanzaonline.it

