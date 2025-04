Jacqueline MacInnes Wood incinta | Steffi di Beautiful sarà mamma per la quinta volta

Jacqueline MacInnes Wood, nota soprattutto per interpretare il ruolo di Steffy Forrester nella storica soap Beautiful, ha appena annunciato di essere incinta per la quinta volta.È stata propriola 38enne attrice a renderlo noto, prima attraverso la sua newsletter personale, poi con un post pubblicato sul suo account Instagram, aggiungendo anche di essere quasi al settimo mese di gravidanza; “Una nuova stagione, un nuovo inizio”, sono state le sue parole. “Che questa Pasqua sia un ricordo che anche dopo gli inverni più lunghi ritorna sempre la luce – prosegue la caption – Possa il tuo cuore essere innalzato, il tuo spirito rinnovato e il tuo cammino guidato con scopo e pace. Ai nuovi inizi e alle benedizioni che ci attendono”. News Megan Fox è diventata mamma per la quarta volta. Gravidanzaonline.it - Jacqueline MacInnes Wood incinta: “Steffi” di Beautiful sarà mamma per la quinta volta Leggi su Gravidanzaonline.it L’attrice canadese, nota soprattutto per interpretare il ruolo di Steffy Forrester nella storica soap, ha appena annunciato di essereper la.È stata propriola 38enne attrice a renderlo noto, prima attraverso la sua newsletter personale, poi con un post pubblicato sul suo account Instagram, aggiungendo anche di essere quasi al settimo mese di gravidanza; “Una nuova stagione, un nuovo inizio”, sono state le sue parole. “Che questa Pasqua sia un ricordo che anche dopo gli inverni più lunghi ritorna sempre la luce – prosegue la caption – Possa il tuo cuore essere innalzato, il tuo spirito rinnovato e il tuo cammino guidato con scopo e pace. Ai nuovi inizi e alle benedizioni che ci attendono”. News Megan Fox è diventataper la quarta

Le notizie più recenti da fonti esterne

Beautiful, l’attrice Jacqueline MacInnes Wood incinta per la quinta volta - Jacqueline MacInnes Wood mamma inarrestabile. La popolare Steffy Forrester di Beautiful ha annunciato la sua quinta gravidanza. L’attrice, classe 1987, ha già avuto quattro figli dal marito Elan Ruspoli con il quale ha deciso ora di allargare la famiglia. Forse alla ricerca della tanto desiderata bambina dopo ben quattro maschietti. Quinto figlio in arrivo per Steffy di Beautiful Jacqueline MacInnes Wood è incinta per la quinta volta. 🔗dilei.it

Jacqueline MacInnes Wood incinta: “Steffi” di Beautiful sarà mamma per la quinta volta - L’attrice canadese Jacqueline MacInnes Wood, nota soprattutto per interpretare il ruolo di Steffy Forrester nella storica soap Beautiful, ha appena annunciato di essere incinta per la quinta volta. È stata propriola 38enne attrice a renderlo noto, prima attraverso la sua newsletter personale, poi con un post pubblicato sul suo account Instagram, aggiungendo anche di essere quasi al settimo mese di gravidanza; “Una nuova stagione, un nuovo inizio”, sono state le sue parole. 🔗gravidanzaonline.it

Beautiful: Jacqueline MacInnes Wood aspetta il suo quinto figlio! Steffy Forrester sarà di nuovo mamma - Jacqueline MacInnes Wood, alias Steffy Forrester di Beautiful, è incinta del suo quinto figlio. La notizia ha lasciato i fan della Soap senza fiato ma ha anche confermato alcuni rumors che si susseguivano da tempo. Ma come influirà questa gravidanza sulle trame della Soap? Vediamo insieme qualche ipotesi. 🔗comingsoon.it

Su questo argomento da altre fonti

Jacqueline MacInnes Wood diventerà mamma per la quinta volta; Jacqueline MacInnes Wood incinta: Steffi di Beautiful sarà mamma per la quinta volta; Beautiful, l’attrice Jacqueline MacInnes Wood incinta per la quinta volta; Beautiful: Jacqueline MacInnes Wood incinta per la quinta volta!. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Jacqueline MacInnes Wood incinta: "Steffi" di Beautiful sarà mamma per la quinta volta - L'attrice, che interpreta Steffi Forrester nella soap, è già mamma di quattro maschietti. Non si conosce ancora il sesso del quinto bebè in arrivo. 🔗gravidanzaonline.it

Beautiful: Jacqueline MacInnes Wood incinta per la quinta volta! - Proprio in questi giorni, nelle puntate italiane di Beautiful, stiamo “attraversando” l’ennesima assenza per maternità di Jacqueline MacInnes Wood ... è di nuovo incinta, per la quinta ... 🔗msn.com

Beautiful: Jaqueline MacInnes Wood (Steffy Forrester) è incinta per la quinta volta! - Jacqueline MacInnes Wood, volto di Steffy Forrester in Beautiful, ha annunciato la nuova gravidanza sulla sua newsletter ufficiale. 🔗serial.everyeye.it