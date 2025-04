Tennis Jasmine Paolini si arrende alla greca Sakkari a Madrid

Sakkari è tornata decisa a riprendersi un ruolo da protagonista. Se n'è accorta Jasmine Paolini, uscita di scena al terzo turno del "Mutua Madrid Open", WTA 1000 dotato di un montepremi di 7.854.000 euro che si sta disputando sulla terra rossa della Caja Magica di Madrid, in Spagna (combined con un Masters 1000 Atp). La 26enne di Bagni di Lucca, n.6 WTA e sesta favorita del seeding, reduce dalla semifinale di Stoccarda (stoppata da Sabalenka), dopo il netto successo all'esordio sulla britannica Boulter, n.40 WTA, ha ceduto per 62 61, in un'ora e 19 minuti di partita, alla greca Maria Sakkari, n.82 WTA, subendo l'ottava sconfitta in stagione (a fronte di 16 vittorie). Prestazione maiuscola quella offerta dalla 29enne di Atene, arrivata fino al terzo gradino del podio mondiale a marzo del 2022 ed ancora tra le top ten fino a settembre dello scorso anno, che è stata semifinalista a Madrid nel 2023 (stoppata da Sabalenka, poi vincitrice del torneo): per lei è il primo successo su una top ten da un anno a questa parte.

