Zverev scontro a Madrid | L’occhio di falco non funziona E fotografa la linea…

Madrid, nel match tra Alexander Zverev e Alejandro Davidovich Fokina. Il tedesco, numero 2 del ranking, a un certo punto del confronto si è lamentato per un . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Il tennis sulla terra rossa lascia sempre spazio a discussioni tra giudici di sedia e giocatori. L'ultima polemica è arrivata nel secondo turno del Masters 1000 di, nel match tra Alexandere Alejandro Davidovich Fokina. Il tedesco, numero 2 del ranking, a un certo punto del confronto si è lamentato per un .

Zverev tira fuori lo smartphone durante la partita, l’arbitro prova a fermarlo: cinema a Madrid - Scene curiose durante la partita tra Zverev e Davidovich valida per il torneo di Madrid. Il tedesco non si fidava della tecnologia, e ha voluto fotografare il segno. 🔗fanpage.it

Atp Madrid, Zverev fotografa il punto contestato con lo smartphone. VIDEO - Come accaduto la scorsa settimana a Stoccarda con Aryna Sabalenka, anche Sascha Zverev si arma di smartphone per fotografare un punto contestato, dato buono dall'occhio di falco ma che dal segno sembr ... 🔗sport.sky.it

Sinner, un numero 1 contro tutti. La nemesi Alcaraz e occhio a Zverev. Confermarsi re è la sfida del 2025 - Routine vincente non si cambia. S’intravede una ritualità pure nel 2025 di robot-Sinner: Montecarlo-Melbourne, l’ultimo servizio dell’anno ripreso da un video sui social, cenone con amici e ... 🔗msn.com