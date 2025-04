Jordan Bardella pronto a candidarsi alle presidenziali in Francia se Marine Le Pen sarà ineleggibile

Jordan Bardella si è reso disponibile a candidarsi alle presidenziali in Francia, previste per il 2027, qualora Marine Le Pen verrà confermata come incandidabile. Lo scorso 31 marzo la leader del partito di estrema destra è stata condannata per appropriazione indebita di fondi pubblici del Parlamento Europeo. Il verdetto prevede quattro anni di reclusione e l'interdizione dai pubblici uffici per un lustro. Bardella ha ventinove anni ma, nonostante la giovane età, è la nuova figura di riferimento del RN e, in generale, della destra francese. Dalla condanna di Le Pen il suo nome è sempre stato il più papabile per prendere il posto della deputata nella corsa all'Eliseo ma, fino ad ora, non si era mai esposto. Anche in questo caso, in realtà, il politico ha scelto la via della diplomazia, dichiarando al quotidiano francese Le Parisien: «Penso di potervi dire che sarei il suo candidato».

