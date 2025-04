Tennis Cobolli si arrende a Nakashima a Madrid

Madrid per Flavio Cobolli (n.36) contro Brandon Nakashima (n.32). Ad imporsi è stato l’americano in due set col punteggio di 75 63, ma il confronto – al di là di quanto dica il risultato – è stato acceso ed equilibrato almeno fino alla fine del primo parziale. L’azzurro fin dall’avvio aveva confermato la buona intesa con le condizioni madrilene: l’altura, il caldo, la propensione a doversi costruire il punto colpo dopo colpo. E di buon auspicio era sembrato il break messo a segno nel terzo game grazie a un gran lungolinea di rovescio scagliato dal fondo. A metà parziale invece, inattesi, due fisioterapisti hanno fatto visita a Cobolli, apparso stanco e fiacco e – come da lui spiegato – incapace di recuperare a dovere le energie tra un game e l’altro. Leggi su Ildenaro.it Roma, 27 apr. (askanews) – Disco rosso aper Flavio(n.36) contro Brandon(n.32). Ad imporsi è stato l’americano in due set col punteggio di 75 63, ma il confronto – al di là di quanto dica il risultato – è stato acceso ed equilibrato almeno fino alla fine del primo parziale. L’azzurro fin dall’avvio aveva confermato la buona intesa con le condizioni madrilene: l’altura, il caldo, la propensione a doversi costruire il punto colpo dopo colpo. E di buon auspicio era sembrato il break messo a segno nel terzo game grazie a un gran lungolinea di rovescio scagliato dal fondo. A metà parziale invece, inattesi, due fisioterapisti hanno fatto visita a, apparso stanco e fiacco e – come da lui spiegato – incapace di recuperare a dovere le energie tra un game e l’altro.

