Giulia Salemi | Ho partorito con un cesareo lo rifarei 100 volte

Giulia Salemi, da qualche mese diventata mamma di Kian, ha risposto alle curiosità delle sue followers in merito alla maternità e al parto."Sono felicissima in questo momento e mi capita di pensare che avrei potuto farlo prima un figlio ma, poi, mi dico che, invece, abbiamo fatto bene a rispettare i nostri tempi anche come coppia – ha spiegato l'influencer italopersiana – Abbiamo aspettato un momento davvero sereno, in cui tanti fattori erano al posto giusto".Salemi ha anche rivelato di aver avuto un parto cesareo, aggiungendo "Il parto è stato facile perché avevo l'anestesia ma è stato molto tosto tutto il dopo. Il primo giorno completamente a letto piena di dolori. Quello nel video che ho postato è il terzo giorno: non riuscivo ad alzarmi, camminare, stare dritta, ridere o andare in bagno, però, dal quarto giorno in poi, è stato tutto in discesa, diciamo che i primi 2-3 giorni sono stati i più tosti.

