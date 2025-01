Laprimapagina.it - Terremoto a Montecalvo Irpino: due scosse di magnitudo 2.6 e 2.8, nessun danno segnalato

Sabato sera movimentato in Irpinia. Duedidi2.6 e 2.8 sono state registrate a, in provincia di Avellino. Secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), la scossa più forte è stata rilevata alle 19:49, seguita da un’altra alle 20:15. Le vibrazioni sono state avvertite dalla popolazione, ma al momento non si segnalano danni a persone o cose. Le autorità locali invitano la cittadinanza a rimanere tranquilla.