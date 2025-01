Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, Premi alla carriera a Iva Zanicchi e Antonello Venditti. Carlo Conti al Tg1: “Nessuno dei due lo sapeva, lo scoprono ora in diretta”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Durante il collegamento odierno al Tg1 per presentare le cover e i duetti del la quarta serata del prossimo Festival di, al via l’11 febbraio, il direttore artistico e conduttoreha anche rivelato a sorpresa altre due novità.“Ci saranno due– ha detto-. Il primo va ad una donna che 60 anni fa ha esordito al Festival die l’ha vinto per ben tre volte ed è Iva. L’altro è uno dei grandi cantautori italiani chenua a regalarci successi ed è il grande.Entrambi gli artisti sono completamente all’oscuro delleazioni: “Sto facendo l’invito adesso. Anche loro loadesso”.Sarà una serata di grandi brani e di forti emozioni quella di venerdì 14 febbraio, quarta serata del Festival di, durante la quale è prevista l’interpretazione – esecuzione – da parte dei 30 Artisti della sezione Campioni – di una Cover scelta dal repertorio italiano e internazionale e pubblicata entro il 31 dicembre scorso.