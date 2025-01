Oasport.it - Salto con gli sci: Seifriedsberger beffa le big a Zao, decima una brava Lara Malsiner

Si è chiusa nella mattina l’ultima delle gare di Coppa del Mondo dicon gli sci femminile in quel di Zao, in Giappone. Successo per l’austriaca Jacqueline Seifriedsbeger, che a 34 anni raccoglie la sua terza vittoria in carriera sul circuito maggiore. Ed è anche la seconda in Giappone: la prima la raccolse il 3 febbraio 2013, ma a Sapporo. Per lei salti da 99 e 97.5 metri sull’HS 102 nipponico, con punteggi molto simili: 117.5 e 117.9, il che la porta a quota 235.4 in totale.Seconda posizione per la norvegese Eirin Maria Kvandal, perfettamente ripresasi dalla caduta di ieri e che salta sempre un po’ più corto rispetto a, ma quanto basta per portarla a quota 232.5, con 1.2 punti di vantaggio sulla slovena Nika Prevc, la quale peraltro si giova di questo terzo posto per un altro motivo.