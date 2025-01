Ilrestodelcarlino.it - Ravenna Women a caccia dei tre punti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Prima giornata del ritorno per ilche al ’Soprani’ di San Zaccaria (ore 14.30) ospita l’Aurora Jesina, al momento sesta con 23, frutto di 6 vittorie e 5 pareggi anche se con un attacco non molto prolifico: 19 gol mesi a segno. Leti, tuttavia, pur arrivando da prestazioni incoraggianti, sono ancora alla ricerca della prima vittoria, ormai indispensabile per provare a centrare una salvezza comunque difficile. Programma (16ª giornata, ore 14,30): Isera-Chieti,-Jesina, Real Vicenza-Sudtirol, Tavagnacco-Vicenza, Trento-Accademia Spal, Venezia-Gatteo Mare, Villorba-Riccione. Riposa: Venezia 1985. Classifica: Venezia 37; Sudtirol 28; Trento 27; Vicenza 26; A. Spal 25; Jesina 23; Villorba 20; Riccione, Venezia 1985, R. Vicenza 19; Tavagnacco 17; Chieti 10; G. Mare 9; Isera 8;3.