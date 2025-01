Ilrestodelcarlino.it - Qui vado ai 30 o ai 50?. Viaggio in auto in città: rispettare i limiti non è sempre facile

Qualcuno per strada si lamenta. "Lequi vanno a passo di lumaca". In realtà si sta solo rispettando il limite di velocità imposto dal cartello stradale. È la Zona 30, tanto odiata da chi ha fretta di muoversi in velocità anche nelle piccole viuzze del centro, da chi correperché il tempo è prezioso e i minuti persi non te li restituisce nessuno, ma tanto apprezzata da pedoni e ciclisti che, almeno nelle Zone 30, si possono muovere con più tranquillità senza vedere lesfrecciare pericolosamente. Il nostroinnella Zona 30 di Cesena, che inricopre in totale 147 chilometri, inizia da via Rasi e Spinelli. La Zona 30 a Cesena è a macchia di leopardo. La maggior parte degli interventi ha interessato il centro storico, i quartieri Fiorenzuola, Cesuola, Oltre Savio e in parte Cervese Sud e Dismano.