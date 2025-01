Oasport.it - Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con la vittoria agli Australian Open? Montepremi da favola per il bis

ha vinto gli2025 e ha così conquistato il terzo Slam della propria carriera: nel giro di un anno ha fatto festa per ben tre volte nei tornei più importanti del mondo, dall’alto di un talento cristallino. Dodici mesi fa aveva rotto il ghiaccio proprio sul cemento di Melbourne, poi a settembre aveva giganteggiatoUSe oggi ha saputo confermarsi in terra oceanica al termine di una spettacolare cavalcata inscenata nelle ultime due settimane.Nei turni precedenti aveva saputo tenere a bada il rognoso Holger Rune superando delle difficoltà fisiche, poi in semifinale aveva gestito l’aggressività dell’insidioso Ben Shelton e oggi ha sconfitto in tre set il temibilissimo tedesco Alexander Zverev. Il numero 1 del mondo ha dettato legge in maniera perentoria, facendo la differenza in momenti ben precisi di una partita in cui è stato il mattatore assoluto e in cui ha dato sempre la sensazione di avere in mano il pallino del gioco.