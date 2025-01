Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO UDINESE-ROMA 1-2: Angelino inesauribile, follia Saba

Voti e giudizi del match del Bluenergy Stadium valido per la 22esima giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/25(LaPresse) – calciomercato.itFLOP Sava 4,5: vanifica la bellissima parata del primo tempo su Rensch con un intervento totalmente illogico che regala il rigore e quindi il 2-1 alla. Pallone ed El Shaarawy andavano esternamente con la difesa che stava rientrando, ingenuità che costa un punto come minimo.Kristensen 5Bijol 6,5Touré sv. Dal 7? Kabasele 6Modesto 6. Dal 77? Sanchez svLovric 5,5. Dal 66? Ekkelenkamp 5,5Karlstrom 5,5. Dal 65? Atta 5Payero 5. Dal 77? Pafundi svZemura 6Thauvin 6TOP Lucca 6,5: fa un gran gol, addomesticando il pallone in maniera non semplice, poi fulmina letteralmente Svilar con una botta impressionante. Gioca bene anche spalle alla porta, protegge bene il pallone, pulito tecnicamente.