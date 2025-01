Ilgiorno.it - Nella stanza del Memoriale e in tivù. La Shoah in un cartone animato. Voce a chi non si girò dall’altra parte

"Se facessimo un minuto di silenzio per ogni vittima della, dovremmo restare in silenzio 11 anni e mezzo": si apre così Un nome che non è il mio, il cortometraggio diretto da Dario Piana e liberamente tratto dal romanzo di Nicola Brunialti, che domani - per tutta la giornata - verrà proiettato aldella, all’interno di una delle stanze della testimonianza, dalle 9.30 alle 19. Si viaggia nel tempo, tra presente e passato, dalla Varsavia del 1939 ai giorni d’oggi, per ripercorrere la storia e trasmettere il valore della memoria alle nuove generazioni, riscoprendo anche la figura di Irena Sendler, “la Schindler di Varsavia” che portò fuori dal ghetto e salvò quasi tremila bambini ebrei: era un’infermiera e assistente sociale, non si voltò, organizzò una rete clandestina di aiuto.