Meloni ad Al'-Ula per il bilaterale con bin Salman

AGI - Il partenariato che Roma e Riad stanno concludendo "segna un momento storico delle relazioni bilaterali": lo ha affermato Valentino Valentini, vice ministro delle Imprese e del Made in Italy, intervenendo ad Al-Ula, in Arabia Saudita, alla tavola rotonda di alto livello con esponenti in occasione della visita del presidente del Consiglio, Giorgia. "Abbiamo simmetria perfetta, i nostri rapporti miglioreranno ancora", ha detto Valentini sottolineando come "il nuovo Partenariato Strategico tra Italia e Arabia Saudita segna un momento storico nelle relazioni bilaterali, fondato sulla combinazione tra pragmatismo commerciale e visione strategica di lungo termine". Giorgia, è giunta all'aeroporto di Al-Ula, in Arabia Saudita, accolta dal principeBin Sultan, governatore di Medina, e dal ministro del Commercio, Majed Al Qasabi, per l'incontro, nel campo tendato di Mohammad bin