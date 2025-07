Oggi la minaccia principale alla pace viene dall’asse Mosca-Belgrado

In un mondo in continua evoluzione, le tensioni tra Mosca e Belgrado rappresentano la principale minaccia alla stabilità globale. Nei capannoni che un tempo ospitavano i caschi blu a Srebrenica, si svolgono incontri che riflettono l’impegno di una regione segnata dalla storia. Dopo un dibattito significativo, intervistiamo Zlatko Lagumdzija, vice-primo ministro bosniaco, per comprendere meglio le sfide attuali. La pace, più che mai, ha bisogno di attenzione e dialogo.

Nei capannoni che furono la base dei caschi blu a Srebrenica si tengono conferenze, mostre e dibattiti. Dopo uno di questi incontri intervistiamo Zlatko Lagumdzija, vice-primo ministro socialdemocratico bosniaco dal .

