Inzaghi chiama Kean all' Al Hilal | ora Moise riflette E la Fiorentina rilancia

In un mercato in fermento, Inzaghi chiama Kean all’Al Hilal, mentre la Fiorentina si prepara a rilanciare. Con la clausola in scadenza martedì, gli arabi offrono 20 milioni all’anno, ma la società di Commisso non si dà per vinta: propone al suo attaccante il doppio dello stipendio. La sfida è aperta, e il futuro di Moise Kean potrebbe prendere una svolta decisiva: restare o partire?

Martedì scade la clausola: dagli arabi 20 milioni all'anno. La società di Commisso offre all'attaccante il raddoppio dell'ingaggio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inzaghi chiama Kean all'Al Hilal: ora Moise riflette. E la Fiorentina rilancia

