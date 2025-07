Super-dazi Usa al Brasile nessuno è fuori tiro

Il panorama commerciale globale si infiamma con i nuovi super-dazi imposti dagli Stati Uniti al Brasile, senza alcun pretesto di deficit commerciale. Un colpo politico che mette alla prova le relazioni tra le due nazioni e solleva interrogativi sul bilanciamento tra protezionismo e cooperazione internazionale. Ma cosa significherà tutto questo per il futuro delle economie latino-americane? Scopriamolo insieme nel nostro approfondimento.

Senza neppure il pretesto dell’esistenza di un deficit commerciale con il Brasile, si abbatte sul governo Lula la clava, tutta politica, dei dazi trumpiani del 50% dal primo agosto. Nella . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Super-dazi Usa al Brasile, nessuno è fuori tiro

Dazi al centro del vertice Brics in Brasile. Grandi assenti Xi e Putin - Il vertice dei Brics a Rio de Janeiro si apre con due assenze di peso, segnando una svolta nel panorama internazionale.

Super-dazi Usa al Brasile, nessuno è fuori tiro; Trump punisce il Brasile con dazi al 50%; La diretta da Wall Street | Borse Usa poco mosse dopo l'annuncio dei dazi al 50% sul Brasile. Kellog vola del 30%.

Trump castiga Lula. I super-dazi hanno motivi solo politici: dai piani dei Brics al processo a Bolsonaro - Il presidente americano mente quando afferma che ci sono anche motivi commerciali, dicendo che gli scambi bilaterali sono ingiusti per gli Usa.

Borse oggi in diretta| Europa attesa in rialzo nonostante i super dazi a rame e Brasile. Occhio al 200% sul pharma - E addirittura tariffe del 200% sull'industria farmaceutica, lasciando in questo caso un anno di t ...