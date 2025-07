Pagelle Temptation Island seconda puntata | Simone nuovo Alex Belli Alessio recita vero?

La seconda puntata di Temptation Island 2025, trasmessa giovedì 10 luglio su Canale 5, svela emozioni forti e colpi di scena sorprendenti. Tra nuovi protagonisti come Simone e Alex, e il ritorno di pezzi iconici di Riccardo Cocciante e Antonello Venditti, il ritorno in TV si arricchisce di tensione e passione. Le dinamiche tra i fidanzati e le tentatrici continuano a tenere tutti con il fiato sospeso, lasciando spazio a riflessioni profonde e commenti pungenti.

Le pagelle della seconda puntata di Temptation Island 2025, quella andata in onda giovedì 10 luglio su Canale 5, raccontano di fidanzati sempre più in balìa degli ormoni e fidanzate, quasi tutte, che sembrano avere avuto sino ad oggi le fette di salame sugli occhi. Segnalo il ritorno prepotente di Riccardo Cocciante nella colonna sonora e l’inserimento, raffinato, di Antonello Venditti. Continua però l’assenza assordante di ‘Bastardo’ di Anna Tatangelo. La camicia di Filippo Bisciglia: voto Come minimo l’hanno realizzata in quattro. Perché quegli accostamenti cromatici hanno bucato la rètina a noi telespettatori di Temptation Island, figuriamoci a chi si è trovato a tagliare il tessuto e a chi poi lo ha dovuto cucire. 🔗 Leggi su Quotidiano.net