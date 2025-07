Come sarà la Casa del Futuro ? A Trieste un tour immersivo per conoscere l' energia da fonti rinnovabili

Come sarà la casa del futuro a Trieste? Un tour immersivo ideato da Plenitude ti guiderà attraverso un’esperienza coinvolgente in realtà virtuale, svelando i vantaggi delle energie rinnovabili. Scoprirai come gli impianti fotovoltaici possono trasformare il modo di vivere, rendendo le case più sostenibili e efficienti. Il tour immersivo al Flagship...

Arriva a Trieste il tour itinerante, ideato e organizzato da Plenitude, che permetterà al pubblico di vivere un'esperienza immersiva attraverso la realtà virtuale. L'obiettivo è quello di far comprendere i benefici e le potenzialità degli impianti fotovoltaici. Il tour immersivo al Flagship. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: tour - trieste - immersivo - sarà

Un viaggio nel tempo a bordo del Tram di Opicina! Da sabato 5 luglio parte il Trieste Tram Tour: un’esperienza immersiva che trasforma il celebre tram storico in un vero e proprio racconto in movimento, tra mare, Carso e memoria triestina. «Il tram che i triestin Vai su Facebook

Come sarà la Casa del Futuro? A Trieste un tour immersivo per conoscere l'energia da fonti rinnovabili; In tour a bordo del Tram di Opicina: al via le corse turistiche sulle vetture della linea 2; Nasce a Serra San Bruno il museo immersivo della biodiversità calabrese.