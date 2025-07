Conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina a rischio flop annunciati finanziamenti per 10 miliardi di euro Ma per la Banca Mondiale ne servono oltre 500

La conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina, un evento senza precedenti ospitato a Roma, riunisce centinaia di rappresentanti e organizzazioni da tutto il mondo con un obiettivo cruciale: mobilitare investimenti e far fronte ai necessari 500 miliardi di euro. Ma tra annunci di finanziamenti per 10 miliardi e le sfide di ottenere risorse adeguate, il percorso è ancora in salita. Riusciranno gli sforzi internazionali a trasformare questa sfida in una concreta opportunità di rinascita?

Cento delegazioni, quaranta organizzazioni e oltre duemila rappresentanti di aziende si sono incontrati ieri – e si rivedranno oggi – nell’ambito dell’appuntamento annuale per la ricostruzione dell’Ucraina. Un evento delicato, ospitato per la prima volta a Roma, il cui obiettivo primario è mobilitare il sostegno internazionale e attirare investimenti privati, indispensabili per raccogliere quei 500 miliardi di euro che, secondo la Banca Mondiale, rappresentano il valore reale necessario per riparare i danni causati dall’invasione russa. L’anno scorso, l’edizione tenutasi a Berlino aveva raccolto 16,5 miliardi di euro; quest’anno la cifra ammonterebbe ad appena 10 miliardi, anche se si spera di poter ingrandire il bottino nella giornata odierna. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina a rischio flop, annunciati finanziamenti per 10 miliardi di euro. Ma per la Banca Mondiale ne servono oltre 500

