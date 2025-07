Corsa al riarmo l’Ue pronta a dare una mano a Roma sul deficit

La corsa al riarmo dell’UE si fa sempre più intensa, con l’Italia pronta a sostenere Roma nel affrontare il deficit. Durante il vertice europeo di fine giugno, Premier Giorgia Meloni ha sottolineato le disuguaglianze delle regole del Patto di stabilità, evidenziando l’asimmetria tra Paesi in infrazione e quelli in linea con i conti. L’attivazione della clausola potrebbe rappresentare un passo decisivo nel riequilibrare questa disparità, aprendo nuove prospettive per la nostra economia.

