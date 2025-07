Jannik Sinner fango dall' Inghilterra | Chi crede nello sport pulito tifa Djokovic

L'Inghilterra si scaglia contro Jannik Sinner con dure accuse, mentre il Daily Mail pubblica un articolo di Oliver Holt che infiamma il dibattito sportivo. Il giornalista afferma che chi crede nello sport pulito spera che Djokovic “affondi” Sinner, alimentando polemiche e discussioni sulla correttezza e l'integrità del tennis internazionale. È un momento di grande tensione, che mette in discussione i valori fondanti dello sport e la credibilità di alcuni protagonisti.

Vergogna dall’Inghilterra contro Jannik Sinner. A star creando non poco scalpore, la pubblicazione dell’articolo sul numero uno al mondo firmato da Oliver Holt sul Daily Mail. Il Chief Sports Writer del tabloid ha infatti sintetizzato tutto il suo pensiero in una sola frase: "Chi crede nello sport pulito spera che Novak Djokovic affondi Jannik Sinner". E nell’articolo, pubblicato sulla versione online del quotidiano britannico, sono contenuti una serie di attacchi. Al centro il caso doping che ha visto l’altoatesino protagonista, ma anche quella che l'inglese definisce una differenza coi tennisti di secondo livello puniti e tartassati. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it Š Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, fango dall'Inghilterra: "Chi crede nello sport pulito tifa Djokovic"

