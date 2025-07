Il miracolo di Nvidia | vale 4mila miliardi due Italie

Il successo di Nvidia ha stupito il mondo, con una capitalizzazione che supera i 4mila miliardi di dollari, equivalenti a due Italie. In un’epoca in cui il denaro si genera e si accumula come mai prima, l’ascesa della tecnologia e dell’intelligenza artificiale sta ridefinendo le nostre economie e i nostri valori. Un fenomeno che invita a riflettere sul potere e sui rischi di questa nuova era digitale.

Nell’epoca in cui il «far denaro a mezzo di denaro» – ci aveva visto lungo Marx un secolo e mezzo fa – è diventata la cifra principale della «bestia» capitalista, . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Il miracolo di Nvidia: vale 4mila miliardi, due Italie

In questa notizia si parla di: miracolo - nvidia - vale - 4mila

Il miracolo di Nvidia: vale 4mila miliardi, due Italie.

NVIDIA vale più di 4.000 miliardi di dollari: il record è storico, ma i prezzi delle GPU restano alti - Mantieni il controllo dei tuoi investimenti con una fonte di informazione affidabile creata che ti permetta di prendere decisioni consapevoli. informazione.it scrive

Nvidia capitalizza 4mila miliardi di dollari: l'impero dei chip vale come 2 volte il Pil italiano - Nvidia raggiunge 4mila miliardi di capitalizzazione, due volte il Pil italiano. Secondo tgcom24.mediaset.it