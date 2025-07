Grazie, Cetto La Qualunque. La sua satira tagliente riflette perfettamente l’approssimazione che percepiamo nel nostro governo, dove spesso l’esperienza conta meno delle apparenze e delle lauree di facciata. In questo contesto, si fa strada la sensazione di un sistema indebolito, incapace di garantire competenza e merito. È ora di chiedersi: quanto possiamo ancora permetterci questa superficialità?

Vedo tanta approssimazione nel governo. Non è solo che certi ministri non siano laureati o abbiano lauree di cartapesta. È tutto l’insieme che è avvilente. Anna Baroni via email Gentile lettrice, mi fa venire in mente Cetto La Qualunque. Cito a memoria: “L’opposizione mi attacca perché voglio nominare Gennarino primario del reparto di chirurgia cardiaca. Dicono: fa il pescatore, non ha la laurea! Ma insomma, me lo dite a che minchia serve la laurea?”. Quando scrissi tempo fa che questo governo si ispira a Cetto La Qualunque, non facevo ironia: purtroppo fotografavo la realtà. Provi e elencare le idee del centrodestra e le pronunci con accento calabrese: sembrano trasferite dalla parodia di Albanese al mondo reale: mille euro a tutti con un clic, blocco navale dell’Africa, via le accise sulla benzina, via le commissioni sui Pos, Europa è finita la pacchia, l’Abruzzo domina su tre mari, il liceo del Made in Italy, i migranti tutti in Albania, le tasse sono un pizzo di Stato, la caccia agli evasori è un delitto. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it