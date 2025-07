Esplosione Roma indagato l' autista dell' autocisterna | è accusato di disastro lesioni e omicidio colposo

L’esplosione a Roma che ha scosso via dei Gordiani si apre a nuovi inquietanti sviluppi: l’autista dell’autocisterna, ora indagato per disastro, lesioni e omicidio colposo, potrebbe aver commesso un errore umano fatale. Questa tragica vicenda solleva interrogativi cruciali sulla sicurezza e sulle responsabilità, mentre le indagini proseguono per fare luce sulle cause di una catastrofe che ha coinvolto tutta la comunità. La verità sta emergendo, e il nostro impegno è restare aggiornati.

Esplosione Roma: indagato autista camion cisterna Gpl - Un drammatico incidente scuote Roma: l’esplosione di una cisterna di GPL durante un’operazione di scarico ha causato gravi conseguenze, portando all’iscrizione nel registro degli indagati dell’autista coinvolto.

Grazie all'intervento del Maresciallo dei Carabinieri, Gregorio Assanti, la vita di un uomo di 67 anni, addetto alla sicurezza del distributore di carburante dove è avvenuta l'esplosione di stamane in zona Prenestino a Roma, è salva. Il militare aveva notato un uo

