Respinta la sfiducia a Ursula La resa dei conti è solo rinviata

La mozione di sfiducia contro Ursula von der Leyen è stata respinta, ma la sfida è solo rimandata. Socialisti, Liberali e Verdi, alleati della maggioranza Ursula, preferiscono aspettare settembre, quando si discuterà lo stato dell’Unione e il bilancio pluriennale. La partita non è chiusa: la prossima audizione potrebbe essere il vero momento di svolta per il futuro dell’Europa. Resta dunque da capire cosa accadrà nel breve e nel lungo termine.

Come ampiamente previsto non è passata la mozione di sfiducia a Ursula von der Leyen e alla sua Commissione. Ma Socialisti, Liberali e Verdi – che assieme al Ppe fanno parte della maggioranza Ursula – rinviano l’appuntamento per la verifica a settembre quando si terrà il discorso sullo stato dell’Unione e l’approvazione del bilancio pluriennale. In quella mozione di sfiducia, promossa da Gheorghe Piperea, europarlamentare dell’estrema destra di Aur che siede tra i banchi dei Conservatori, si è infatti concentrata tutta la tensione che, da mesi, segna la maggioranza Ursula. I malumori di Verdi, Socialisti e Liberali. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Respinta la sfiducia a Ursula. La resa dei conti è solo rinviata

In questa notizia si parla di: sfiducia - ursula - respinta - resa

Sfiducia von der Leyen, Brando Benifei (Pd): “Noi mai con l’ultradestra. Ma Ursula cambi rotta” - Domani, il Parlamento europeo si prepara a un voto cruciale che potrebbe segnare una svolta nel rapporto tra Bruxelles e l’Italia.

Il Parlamento europeo respinge la mozione di sfiducia a von der Leyen. Respinta con 360 voti contrari (e 175 a favore) la mozione presentata da uno dei partiti che aderiscono a Ecr. FdI difende la presidente. Lega e M5s votano a favore della mozione Vai su Facebook

Von Der Leyen, il voto di sfiducia al Parlamento Ue: respinta la mozione con 175 sì e 360 no, Fdi non ha partecipato alla votazione; La mozione di sfiducia contro von der Leyen è stata respinta; Come previsto, la mozione di sfiducia contro la von der Leyen non è passata.

Sfiducia Von der Leyen, mozione respinta: 360 No in Parlamento UE/ Commissione si salva sul Pfizergate ma… - Parlamento UE boccia la mozione di sfiducia contro Ursula Von der Leyen: Commissione UE salva ma restano le divisioni. Come scrive ilsussidiario.net

Bocciata la mozione di sfiducia contro Ursula von der Leyen: come hanno votato gli eurodeputati italiani - La maggioranza del governo italiano a Strasburgo si è spaccata: Forza Italia ha votato contro la ... Da fanpage.it